Владимир Пресняков раскрыл детали развода сына: "Никита с Аленой боролись, просто жизнь иногда делает такие вещи"

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — говорилось в сообщении пары.

Больше о разводе ни Никита, на Алена не высказывались. До сих не известно, что же произошло между супругами. Перед тем, как открыться публике Пресняков поехал к отцу и рассказал о проблемах с женой. Владимир поддержал сына, но уже ничем помочь его браку не мог, ведь, как признался сам Пресняков-старший, Никита и Алена боролись за свою семью, и опустили руки лишь когда поняли, что все старания тщетны.

На фестивале "Новая волна" Владимир Пресняков и Наталья Подольская пообщались с журналистами и рассказали о том, что переживают за Никиту. "Наверное, вы все сами знаете, как у него дела. А так он сейчас на новом этапе, у него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживал, я его отец, это мой друг, это мой сын и мой друг", — заявил исполнитель хита "Зурбаган".

По словам Преснякова-старшего, кризис в отношениях Никиты и Алены назревал давно. Что привело к охлаждению чувств, Владимир говорить не стал. Но в Сети ходят слухи, что Краснова не смогла смириться с жизнью в США, а внук Аллы Пугачевой ни в какую не хотел возвращаться в Россию.

"Можно сказать, это назревало. И в итоге произошло. Ребята, вы должны понимать, что он такой же, как и все мы — он также болеет, ест. В этом нет ничего сверхъестественного", — добавил Пресняков.

Певец считает, что его сын сделал все возможное для сохранения брака. Но иногда бывают обстоятельства непреодолимой силы. "Никита с Аленой боролись, просто жизнь иногда делает такие вещи", — резюмировал Владимир в беседе со "СтарХитом".