Трамп дал высокую оценку визиту Путина на Аляску

Дональд Трамп высоко оценил согласие Владимира Путина встретиться с ним на Аляске. О своем отношении к поступкам президента России американский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

По словам Трампа, Путин был не очень рад предложению поехать в США. Глава Белого дома признался, что действительно ценит согласие российского президента. Лидеры России и США встретились на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры в ночь на 16 августа.

Владимир Путин во время встречи поприветствовал Дональда Трампа как соседа. Российский лидер отметил, что считает логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США являются близкими соседями.