Юрия Антонова срочно госпитализировали перед концертом в Казани

Юрий Антонов госпитализирован прямо перед концертом. Известный российский певец и композитор должен был выступать на фестивале "Новая волна".

Как сообщил Telegram-канал Mash, инцидент произошел перед выступлением Антонова в Казани. Артисту стало плохо за кулисами, выступление отменилось.

По данным канала, у 80-летнего певца проблемы с давлением. Антонов уже попадал в больницу в июне 2023 года, тогда его госпитализировали с сердечным приступом. В то время дома у артиста шел ремонт, и певец уговорил медиков выписать его пораньше.