Силы ПВО России уничтожили 37 украинских дронов за вечер

25 августа с 20:00 по московскому времени до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 беспилотников. Минобороны России в Telegram-канале сообщило об уничтожении:
— девяти БПЛА над территорией Брянской области;
— восьми БПЛА над территорией Ростовской области;
— шести БПЛА над территорией Белгородской области;
— трех БПЛА над территорией Орловской области;
— двух БПЛА над территорией Тульской области;
— одного БПЛА над территорией Калужской области.
По четыре вражеских дрона перехвачено и уничтожено над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.