Силы ПВО России уничтожили 37 украинских дронов за вечер

25 августа с 20:00 по московскому времени до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 беспилотников. Минобороны России в Telegram-канале сообщило об уничтожении:

— девяти БПЛА над территорией Брянской области;

— восьми БПЛА над территорией Ростовской области;

— шести БПЛА над территорией Белгородской области;

— трех БПЛА над территорией Орловской области;

— двух БПЛА над территорией Тульской области;

— одного БПЛА над территорией Калужской области.

По четыре вражеских дрона перехвачено и уничтожено над территорией Курской области и над акваторией Черного моря.