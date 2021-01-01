США проводят углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана

ентагон проводит дополнительное углубленное расследование вывода войск США из Афганистана при президентстве Джо Байдена. Об этом 26 августа сообщил шеф американского оборонного министерства Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что расследование инициировано по указанию президента США Дональда Трампа.

Хегсет добавил, что расследование завершится к середине 2026 года.

"Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее", — подытожил шеф Пентагона.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, тем самым закончив почти 20-летнее присутствие США в Афганистане.