Мощный пожар второй день бушует в порту Гамбурга

Мощный пожар второй день бушует в порту немецкого Гамбурга. Клубы густого черного дыма поднимаются на несколько километров.

По неизвестной пока причине возгорание произошло в припаркованном автомобиле. Потом огонь перекинулся на складские помещения, где находились газовые баллоны. Город сотрясла серия мощных взрывов. Обломки упали на здание соседнего завода и проходящую рядом скоростную трассу, повредив машины.

Сейчас автобан закрыт, приостановлено и движение поездов. Местным жителям рекомендуют не открывать окна.