Орбан предупредил Зеленского о последствиях дерзких заявлений

Угрозы киевского режима в адрес Будапешта будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик напомнил о неоднократных и намеренных обстрелах трубопровода "Дружба", по которому в его страну идет российская нефть. Сейчас поставки приостановлены из-за ремонта на магистрали. Орбан подчеркнул: в Евросоюз нельзя попасть через шантаж и взрывы. Ранее Владимир Зеленский заявлял: судьба нефтепровода зависит от позиции Будапешта по вступлению Украины в ЕС.

"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение. У слов Зеленского будут долгие последствия", - сказал Орбан.