Во "Внуково" встретили российских спортсменов-медалистов

Утром 26 августа в аэропорту "Внуково" торжественно встречали российских спортсменов сразу с двух чемпионатов мира: взрослому по гребле на байдарках и каноэ и юниорскому среди пловцов.

В румынском Отопени выступавшие в нейтральном статусе российские пловцы стали вторыми в общем медальном зачете, уступив только команде США. На счету наших юниоров 15 наград - пять из них высшей пробы. По три медали разного достоинства у Григория Вековщикова и Михаила Щербакова. Перед ними не устояли даже мировые рекорды.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане наша команда завоевала два "золота" и две "бронзы". Главным героем турнира стал Захар Петров, он одержал две победы.