Россия и Китай должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество. С таким заявлением выступил во вторник, 26 августа, председатель КНР Си Цзиньпин, принимая председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Как отметил китайский политик, нашим государствам предстоит "отстаивать истинную многосторонность и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка".

Володин, в свою очередь, особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй мировой войне. Крайне важно помнить тех, кто пожертвовал свои жизни, чтобы мы сегодня могли развиваться, подчеркнул спикер Госдумы. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, напомнил он.

Также Вячеслав Володин выразил благодарность Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти и внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам, сообщает ТАСС.

В КНР ожидают приезда российского лидера Владимира Путина — он поучаствует в саммите ШОС, который обещает стать наиболее масштабным со времени основания организации. Лидеры стран, входящих в этот формат, обсудят на саммите торговлю, научно-технические инновации, безопасность и учреждение Банка развития ШОС.

Тем временем китайские журналисты обсуждают, как Россия и Китай поквитались с Соединенными Штатами неожиданно для американской стороны, преподав жесткий урок глобальной экономики. "Соевый трюк" Москвы и Пекина застал Вашингтон врасплох.