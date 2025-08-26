В 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ в Харьковской области выявлены случаи туберкулеза.

С болезнью связана низкая активность противника на данном направлении, объяснил РИА Новости источник в силовых структурах. Военных не обеспечили лекарствами, им приходится самостоятельно собирать на них деньги.

В настоящий момент в бригаде проходит расследование по факту вспышки туберкулеза среди военных. Ход дела контролирует командующий медицинскими силами.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказывал о проблеме дефицита личного состава. Из-за этого властям приходится брать в армию всех, включая больных эпилепсией и туберкулезом.