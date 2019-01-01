Генерала Минобороны арестовали по делу о хищении 57 млн рублей

Экс-начальника медцентра Минобороны Константина Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Генерал-майора медицинской службы обвиняют в хищении 57 миллионов рублей. По версии следствия, в 2022 году военная медорганизация заключила контракт с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на приобретение и поставку оборудования на более 100 миллионов рублей. Стороны вступили в сговор и завысили их стоимость. Разница, которая превысила 57 миллионов, была похищена и распределена между участниками сделки.

Вместе с Кувшиновым в деле проходят еще три фигуранта – руководители компаний, которые вступили в сговор. Не исключено, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты и эпизоды, сообщил источник ТАСС.

Кувшинов занимал должность начальника ФГБУ "9-й лечебно-диагностический центр" Минобороны с февраля 2019 по май 2025 года. До этого он занимал пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.