Актера Юрия Колокольникова назвали угрозой безопасности Украины

Известный российский актер Юрий Колокольников внесен в список угроз национальной безопасности Украины. Сообщается, что причиной решения властей стало то обстоятельство, что артист снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета России, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне популярного многосерийного фильма "Белый лотос". Самое интересное, что изначально там был заявлен актер Милош Бикович, но его в последний момент исключили из каста. А об участии Колокольникова в сериале не сообщалось официально, но особо наблюдательные фанаты заметили его на кадрах после выхода трейлера.

К слову, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск популярного российского певца, парламентария Дениса Майданова. Ему предъявили заочные обвинения в "посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность" страны. На портале СБУ артиста причислили к категории лиц, приговоренных к лишению свободы.