Российские ТЦ могут остаться без эскалаторов

С 1 сентября в России могут ограничить работу траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан в объектах коммерческой недвижимости, в том числе в торговых комплексах. Это связано со спецификой процесса технического освидетельствования таких устройств.

Как пишет "Коммерсантъ", с началом осени закончится действие технического освидетельствования, полученного на эскалаторы и траволаторы прежде. Проблема в том, что получить новые документы представляется невозможным из-за отсутствия системы аттестации — старую упразднили, а новую так и не ввели.

В итоге хозяева объектов коммерческой недвижимости не могут провести переаттестацию эскалаторов и траволаторов — в России нет центров, имеющих соответствующую аккредитацию.

Союз торговых центров России изложил проблему в обращении к руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Ведомство подтвердило получение письма и пообещало ответить.

Между тем жители ФРГ пострадали из-за антироссийских рестрикций, ограничивших закупку энергоносителей. Из экономии электричества крупнейшие немецкие сетевые торговые центры обесточили эскалаторы. Слишком дорого комфорт покупателей обходится при оплате коммунальных счетов, посетовал руководитель сети ТЦ Saturn Мигель Мюлленбах.