Сын россиянки, застрявшей на пике Победы, обратился за помощью к властям: "Я убежден, что моя мама жива"

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной Михаил обратился к главам СК Александру Бастрыкину, МИД России Сергею Лаврову и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой помочь в спасении матери.

Для начала он отметил, что его родительница является опытной спортсменкой: у нее второй спортивный разряд в альпинизме. Из чего сделал вывод, что она находится в отличной физической форме.

"На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива", - заявил Михаил.

Он попросил оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. И если выяснится, что так и есть, то организовать ее эвакуацию.

Для проведения новой спасательной операции, согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся в течение ближайших двух суток, уточнил сын Наговицыной. "По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным", — приводит его слова РБК.

Напомним, 47-летняя альпинистка Наталья Наговицына 12 августа сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она не может передвигаться и лежит на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. Интересно, что четыре года назад Наговицына была в подобной ситуации, но тогда трагедия произошла с ее мужем. Во время восхождения на гору Хан-Тенгри в Тян-Шане у мужчины случился инсульт, спасти его не удалось.