В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Лондона

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air China , выполняющий рейс из Лондона в Пекин, вынужденно сел в аэропорту Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе.

Причина экстренной посадки – отказ двигателя. Все прошло штатно: борт самостоятельно развернулся на полосе и дошел до перрона на одном двигателе.

В самолете находились 311 пассажиров, никто не пострадал. В настоящий момент они остаются в российском аэропорту.

"На данный момент от нас вылета не было", - сообщили URA.RU в справочной воздушной гавани Нижневартовска.

По предварительным данным, резервный самолет с техниками и запчастями должны направить из Китая.