Любое правительство, которое уничтожает свой народ, не может являться легитимным. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск.

Свое мнение предприниматель высказал в социальной сети X (бывш. Twitter). Уточнять, какое государство имеется в виду, Илон Маск не стал. Однако многие предположили, что речь идет о киевском режиме на Украине.

Ранее Илон Маск наглядно продемонстрировал, зачем Соединенным Штатам и России налаживать общение. Он указал на карте, что наши страны расположены "всего в двух милях друг от друга" (около 3,22 километра). Таково расстояние между островами Крузенштерна и Ратманова в Беринговом проливе.

Отец бизнесмена Эррол Маск, побывав в России на Форуме будущего – 2050, заявил, что увидел "абсолютно прекрасную цивилизацию". Он назвал Москву лучшей столицей мира, а Россию – одной из лучших стран.