В Евросоюзе осознают, что для "закручивания гаек" в отношении России лучше подходят Соединенные Штаты, а потому именно на них интеграционное объединение надеется в вопросе антироссийских санкций.

Как пишет Politico, это осознание стало в ЕС особенно ярким на фоне попыток сократить зависимость от российских энергоносителей. С учетом этого очередной, девятнадцатый по счету, пакет рестрикций Евросоюза в отношении России, вероятнее всего, не будет включать ограничения на торговлю нефтью и газом.

Предполагается, что новые ограничительные меры будут преимущественно затрагивать танкеры так называемого российского теневого флота. Также черный список могут пополнить компании, подозреваемые в содействии России в обходе санкций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не верит в выполнение Россией обещаний по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Также в Брюсселе обещают продолжить подготовку бойцов украинской армии.

Источники рассказали, что санкции фигурируют в перечне ключевых требований киевского режима по урегулированию конфликта с Россией. Украина, по их словам, настаивает на сохранении антироссийских рестрикций до предоставления гарантий безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО.