"Аэрофлот" предупредил об изменениях в расписании из-за ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание полетов в связи с рядом ограничений на взлет и посадку в аэропортах центральной России.

Некоторые рейсы будут перенесены, другие – отменены, а третьи объединены для полета на более вместительных самолетах, сообщили в пресс-службе компании.

Обо всех изменениях можно узнать через онлайн-табло на сайте авиакомпании, информационные табло аэропортов и объявления по громкой связи.

Пассажиры отмененных рейсов смогут перебронировать полет на ближайший доступный вылет или оформить вынужденный возврат.

Ограничения вводились в аэропортах Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда из-за угрозы БПЛА.