"Скромная" свадьба Муцениеце и Дранги обошлась в миллионы

Накануне, 25 августа, состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы в конфиденциальной обстановке. Гостей угощали водкой с соленьями.

В Сети говорили, будто актриса и аккордеонист-виртуоз намеревались скромно отметить праздник, однако сообщается, что в итоге торжество обошлось паре минимум в шесть миллионов рублей.

Агата и Петр сняли все здание с прилегающей территорией, только аренда обошлась им около миллиона рублей. Яхт-клуб находится на территории "Красного Октября", у памятника Петру I. Еще порядка трех миллионов рублей ушло на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сбор невесты в Barvikha Hotel & Spа, фотосессия в пятизвездочном отеле "Арарат Парк Хаятт" рядом с Большим театром. Плюс декор банкетного зала — в районе полумиллиона рублей и застолье — от 1,5 миллиона, любезно подсчитал SHOT.

Особо наблюдательные пользователи Сети отметили, что Муцениеце и Дранга оформили отношения аккурат в ту же дату, что и ее бывший муж Павел Прилучный со своей второй женой Зепюр Брутян три года назад. Однако в окружении Агаты и Петра объяснили, что паре просто понравилась дата 25.08.25.

Напомним, Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение в мае, когда пара отдыхала в Крыму. Музыкант ни разу не был женат, а за плечами Муцениеце скандальный развод с Павлом Прилучным. У актрисы двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.