Россия и Китай намерены углублять стратегическое партнерство и работать над справедливым миропорядком. Об этом заявили на встрече председателя российской Госдумы с главой КНР.

Переговоры Вячеслава Володина и Си Цзиньпина состоялись в Пекине. Делегация российских парламентариев прибыла в китайскую столицу накануне с официальным визитом. Стороны обсудили в том числе углубление сотрудничества по линии законодательных органов. В начале встречи с высшим руководством КНР спикер Госдумы передал Си Цзиньпину приветствие от Владимира Путина.