Россия и Китай намерены углублять стратегическое партнерство и работать над справедливым миропорядком. Об этом заявили на встрече председателя российской Госдумы с главой КНР.
Переговоры Вячеслава Володина и Си Цзиньпина состоялись в Пекине. Делегация российских парламентариев прибыла в китайскую столицу накануне с официальным визитом. Стороны обсудили в том числе углубление сотрудничества по линии законодательных органов. В начале встречи с высшим руководством КНР спикер Госдумы передал Си Цзиньпину приветствие от Владимира Путина.
Володин: Прежде всего хотелось бы вам передать самые теплые слова приветствия и добрые пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Когда мы говорим о наших странах, во многом отношения заложены вами – главами государств. Что касается парламентского измерения, нам важно сделать все для того, чтобы выполнялись и реализовывались решения, которые принимаете вы на уровне руководства страны.
Си Цзиньпин: В рамках моего государственного визита в вашу страну и участия в торжествах по случаю 80-летия Победы мы с президентом Путиным провели глубокий обмен мнениями, задали тон и динамику дальнейшему развитию двусторонних отношений. Нам следует продолжать традиционную дружбу между нашими странами, углублять стратегическое партнёрство.