"Мы верим в добро": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ильи Борисенкова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 8-летнего Ильи Борисенкова. У него смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Илье провели трансплантацию костного мозга, но начались осложнения - у ребенка был септический шок. Врачам удалось спасти Жизнь мальчика. И теперь срочно необходима терапия редким препаратом, чтобы детский организм начал восстанавливаться после такого тяжёлого инфекционного периода. Стоит лекарство более полутора миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Самые радостные моменты в жизни 8-летнего Ильи - это когда под окна его больницы приходит папа. Это единственная возможность увидеться. В палату к сыну его не пускают.

"Очень тяжело, мы почти два месяца не виделись, побыстрее хотелось бы их увидеть. У нас еще дочка есть - она тоже дома ждет, скучает, пришлось оставить ее одну", - говорит папа.

Илья смертельно болен – у него острый лимфобластный лейкоз. Мальчик перенес тяжелейшее лечение, пересадку костного мозга. Которая, к сожалению, дала серьезное осложнение: у Ильи случился септический шок.

Мама Ильи с трудом подбирает слова. Надежда так внезапно сменилась новыми испытаниями, что женщина не может прийти в себя. Всего несколько дней назад ее сына перевели из реанимации в обычную палату. Врачи буквально вернули мальчика с того света. Но для того, чтобы его организм начал восстанавливаться после такого тяжелого инфекционного периода, необходима терапия очень редким лекарством.

"Мы просим помощи, чтобы собрать необходимую сумму, чтобы купить этот препарат, который необходим Ильи после пересадки", - говорит мама.

Стоимость курса, без которого Илья не сможет выздороветь, более 1,5 миллиона рублей. Огромная сумма для семьи.

"Когда узнали, что необходим сбор денежных средств, сумма оказалась неподъемная, и без помощи граждан России, людей, неравнодушных ко всей этой истории, нам не обойтись", - просит папа.

В семье есть еще дочка Вика, которая старше брата на 2 минуты, они двойняшки. Девочка очень скучает без Ильи. Чтобы его подбодрить, Вика смастерила смешные браслеты - мальчик их не снимает даже ночью. Илья все время спрашивает, когда поедет домой. Врачи же не могут сказать, как долго продлится эффект экстренных мер, принятых в реанимации. Чтобы запустить процесс выздоровления, мальчику жизненно необходимо начать принимать спасительное лекарство как можно скорее.

"Мы верим в добро. Верим, что люди помогут нам собрать необходимую сумму для дорогостоящего препарата. Мы надеемся, что мы быстро поправимся и нас отпустят домой", - говорит мама.

1 сентября Илья должен пойти в первый класс - уже с опозданием на год из-за болезни. Мама мальчика очень надеется, что неравнодушные люди откликнутся и они успеют выйти из больницы до начала учебного года. Ведь еще надо успеть выбрать сыну портфель и примерить первую в жизни школьную форму.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ильи Борисенкова, программа 2359