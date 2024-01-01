В аэропорту "Внуково" торжественно встретили российских спортсменов-триумфаторов

Триумфаторы, несмотря на то, что ночь, улыбчивы и энергичны. Медали - а их у нашей сборной 4, два "золота" и две "бронзы" - доказывают: в гребле на байдарках и каноэ даже после шестилетнего перерыва наши спортсмены - серьезные конкуренты мировым звездам. И доказали это на чемпионате мира в Милане.

Блестящий финиш россиянина Захара Петрова. Он выиграл заезд каноэ‑одиночек на дистанции 1500 метров и стал пятикратным чемпионом мира. Среди соперников - победители олимпийских игр в Париже-2024. Но россиянин был быстрее.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ принес "золото" и тандему каноистов. На дистанции 2500 метров Захар Петров и Иван Штыль финишировали первыми. Также главный старт сезона принес олимпийскому призеру Ивану Штылю восемнадцатую золотую медаль чемпионатов мира.

Радушный приём с караваем и песнями. Так встречали будущих звезд большого спорта. На чемпионате мира по плаванию среди юниоров, который проходил в Румынии, наша сборная стала второй в медальном зачете, обойдя китайских спортсменов. На дистанции 4 по 100 метров вольным стилем установили мировой рекорд среди юниоров, оставив позади достижение американцев. Россияне выиграли с результатом 3 минуты 15,38 секунды. В составе победоносной четверки - Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников.

Михаил Щербаков стал фаворитом соревнований - у него три "золота". Ярко выступил и Григорий Вековищев. Ребята признаются: участие в таких стартах выводит их на самый высокий спортивный уровень. Сейчас главное - отдохнуть, чтобы в новый сезон вернуться в идеальной форме.