Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и член российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Кирилл Дмитриев отреагировал на звучащие из Киева критические высказывания в связи с участием американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

Аллен пообщался с участниками мероприятия по видеосвязи, модератором беседы выступал Федор Бондарчук. Всемирно известный американский режиссер признался в любви к российскому кинематографу, а также заявил, что у него "только хорошие чувства к Москве и Санкт-Петербургу".

Это вызвало громкое возмущение на Украине. Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", обвинив в публичной поддержке "российской агрессии". МИД Украины заявил, что это "позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов", воюющих в рядах ВСУ. Однако режиссер отмел политическую подоплеку: "Что бы ни делали политики, сомневаюсь, что обрыв художественных контактов поможет".

Схожее мнение выразил Кирилл Дмитриев, напомнив, что "искусство должно строить мосты, а не сжигать их". В социальной сети Х глава РФПИ отметил, что "попытка отменить Вуди Аллена из-за видеозвонка на Московской международной неделе кино упускает суть: Россия не изолирована" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявлял, что "культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом". Политик напоминал про необходимость обмениваться культурным опытом, несмотря на политические конфликты.