Блокировка президентом Польши закона о помощи украинским беженцам не грозит прекращением оплаты сети спутникового интернета Starlink на Украине. В этом заверил во вторник, 26 августа, руководитель президентской канцелярии Збигнев Богуцкий.

Как пояснил чиновник, вето Кароля Навроцкого на поправки о пособия и медпомощи мигрантам "не отключает интернет Starlink на Украине, поскольку расходы на это подключение финансируются на основании положений действующего законодательства", сообщает "Интерфакс".

Этот комментарий последовал за заявлением главы польского Минцифры о том, что из-за решения президента Польши по закону об украинских беженцах Украине грозит "конец Интернета Starlink", а "лучшего подарка для войск Путина" невозможно себе представить.

При этом источники утверждали, что угроза отключения от сети Starlink – это один из рычагов давления на киевский режим, с помощью которых Вашингтон заставил его подписать соглашение о природных ресурсов на катастрофических для Украины условиях.