Собянин: Москва помогает бойцам СВО с реабилитацией, лечением и трудоустройством

Москва занимается восстановлением Луганска и Донецка на системной основе.

Специалисты ремонтируют жилые дома, детские сады, школы, больницы, дорогие и коммунальные сети, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Столица также помогает Минобороны в производстве беспилотников. Дроны поставляют в зону СВО на бесплатной основе. Москва оказывает поддержку противовоздушной системы обороны, которая обеспечивает безопасность столичного региона и Центрального округа. Для нужд военных передаются производственные площади, отметил градоначальник.

"Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам", — подчеркнул мэр.

Москва также помогает бойцам СВО с лечением, реабилитацией и трудоустройством. Создана огромная система поддержки военнослужащих.