У Аллы Пугачевой новые проблемы в России. Артистка может лишиться ценного актива. Принадлежавший последние 30 лет Примадонне товарный знак "Алла Борисовна" может достаться другому владельцу, если она не продлит регистрацию. Об этом сообщается в базе Роспатента. Крайний срок - апрель 2026 года.

Товарные знаки "Алла Борисовна" и "Алла", которые певица зарегистрировала еще в 1997 году, предназначены для производства и продажи одежды, напитков, игрушек, головных уборов, табака, туров и курсов.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева покинула Россию вслед за своим молодым мужем. Примадонна прихватила дочь Лизу и сына Гарри и укатила в Израиль, где давно обосновались родственники ее супруга. Однако когда в обострился палестино-израильский конфликт, и знаменитостям с детьми и прочими близкими пришлось спасаться в бомбоубежище, Примадонна с мужем и младшими наследниками перебралась на Кипр. Там у Пугачевой и ее избранника есть в собственности элитная недвижимость.