Собянин: Город реализует спортивные проекты, предложенные москвичами

"Город идей" — уникальная платформа, которая вот уже 11 лет дает москвичам возможность предлагать идеи по развитию различных сфер жизни столицы.

Особенно успешными стали проекты в области спорта, причем предложения жителей не ограничиваются созданием новых спортивных площадок. Огромный интерес среди москвичей вызвало обсуждение различных инициатив по развитию общедоступной инфраструктуры физкультуры и спорта.

В результате город взял в работу 176 лучших предложений, и 34 на сегодняшний день уже воплощены в жизнь.

Ранее Сергей Собянин высказал мнение, что участие москвичей в жизни города — ключ к позитивным изменениям. Так, более 500 заявок было подано в этом году на конкурс "Лица района", с помощью которого москвичи могут влиять на развитие столицы. В итоге больше 250 предложенных проектов получили поддержку на городском уровне.

Напомним, в этом году заявки принимают до 30 сентября. Свои идеи по улучшению районов можно предложить в шести направлениях, в том числе: здравоохранение и семейные ценности.