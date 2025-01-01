Трое подростков попались на совершении теракта на железной дороге

В Саратовской области задержаны три подростка за поджоги на железной дороге.

Как стало известно следствию, инцидент произошел в августе 2025 года. 15-летний житель Энгельса вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему за деньги совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры региона. Подросток согласился и уговорил присоединиться к нему двух 16-летних друзей.

Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка на железной дороге. Свои действия они сняли на видео и отправили куратору через мессенджер.

Личности подозреваемых были оперативно установлены сотрудниками ФСБ и транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц. Молодые люди заключены под стражу.