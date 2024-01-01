Россиянам запретят иметь больше 10 банковских карт

Российские власти активно готовят второй пакет мер против кибермошенников — в него вошло около 20 инициатив. Об этом рассказали во вторник, 26 августа, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Замглавы кабмина напомнил, что в рамках первого пакета мер россияне получили возможность устанавливать самозапреты на онлайн-кредиты и оформление SIM-карт через портал "Госуслуги", также предусмотрена возможность отказа от смс-рассылок и массовых звонков.

У граждан появились новые инструменты для защиты, но это был лишь первый шаг, ведь "технологии не стоят на месте, злоумышленники изобретают все новые схемы".

Во втором пакете мер может, в частности, содержаться норма, запрещающая россиянам иметь более десяти банковских карт. Гражданам России предоставят возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться.

Кроме того, будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба, причиненного действиями мошенников. Как сообщает РИА Новости, если мошенники похитили средства с мобильного счета из-за бездействия оператора связи, именно оператор должен будет возместить потерю. Если банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не предпринял меры по предотвращению хищения средств, именно кредитно-финансовой организации придется компенсировать ущерб.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что в 2024 году россияне лишились в общей сложности почти 200 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. Генпрокурор признал, что из похищенных средств потерпевшим возмещена лишь малая часть, и потребовал от прокуроров "действовать более настойчиво, комплексно".