Польша и Финляндия решили восстановить болота для защиты от России

Власти Финляндии и Польши активно изучают возможность восстановления болот как многоцелевую меру по защите своих границ. Об этом рассказали в компетентных органах соответствующих государств.

Как пишет Politico, болота рассматривают в Варшаве и Хельсинки как эффективную естественную преграду против военной техники, которая может в будущем прийти с востока.

Кроме того, за заболачивание высказываются климатологи: торфяники поглощают углекислый газ, усугубляющий парниковый эффект и общее потепление на нашей планете.

Представитель финского Министерства окружающей среды Тарья Хааранен заявила, что восстановление болот "позволяет достичь сразу нескольких целей".

Этому предшествовало заявление заместителя командира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинена о том, что возводимый на финско-российской границе забор будет стоять практически вплотную к территории России.

Между тем болота сослужили дурную службу Литве. Четверо военных ВС США вместе с бронетранспортером угодили в болото во время маневров на литовской территории и погибли. Однако в Прибалтике обвинили в этом Россию, заявив, что "если бы Путин не решил запугать всю Европу", странам Североатлантического альянса не пришлось бы устраивать учения.