После скандала с неизлечимо больным мужем Кудрявцева сообщила о новом этапе в жизни

Несколько недель назад Лера Кудрявцева сообщила, что у нее в семье большие проблемы. Ее молодой муж Игорь Макаров неизлечимо болен — у него алкоголизм. Телеведущая призналась, что испробовала все, но спортсмен и полгода не может продержаться после очередного рехаба. Блондинка заявила, что устала спасать любимого и у нее буквально опускаются руки.

После таких откровений жены Макаров публично сорвался. "Да заткнись уже!" — написал хоккеист на своей странице в соцсети, обращаясь к Лере. Разразился скандал.

В итоге ведущая забрала дочь Марию и уехала с ней в Болгарию. Именно там, в окружении родных и близких (но без Игоря Макарова), справили день рождения девочки. К слову, в сентябре Маша пойдет в первый класс. Лера Кудрявцева не скрывает, что волнуется в связи с началом нового этапа в жизни.

"Я уже закупила ранцы и все принадлежности. Сейчас надо покупать форму. У нас родительское собрание будет. Я дико волнуюсь. А родительский комитет у нас уже есть, он определился. У меня на это времени нет", - рассказала популярная телеведущая.

Каждый день буквально расписан у маленькой Маши. Ее графику удивится даже взрослый. "Мы ходим на гимнастику, бальные танцы, рисование, фортепиано, английский язык. У нас все расписано. Маше нравится творчество. Она такая умненькая", - отметила Кудрявцева.

По словам ведущей, Маша "родилась профессором". Дело в том, что у девочки с рождения был очень серьезный взгляд, поясняет "КП".