В Турции предложили неожиданную версию пропажи российского пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников, который участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, мог выбраться на берег и выбросить чип. Такую версию предлагают турецкие средства массовой информации.

Как пишет Hürriyet, исчезновение россиянина еще не означает, что он погиб во время заплыва — не исключено, что он выбрался на сушу, снял с ноги браслет с чипом и выбросил его в море.

Предназначение чипа заключается в фиксации времени погружения пловца в воду и выхода из нее — отследить конкретное местоположение спортсмена по нему невозможно, поэтому рассчитывать на чип в поисках Свечникова не приходится.

Российское генеральное консульство в Стамбуле следит за ходом поисков пропавшего Николая Свечникова, однако пока никакой конкретики нет. Родственница спортсмена Алена Караман сообщила ТАСС, что Николая Свечникова попытаются найти с помощью вертолета. Также проверены записи камер видеонаблюдения.

Тем временем супруга пропавшего пловца рассказала Telegram-каналу SHOT, что всю ночь обходила набережную в надежде разглядеть что-нибудь в воде, а близкие Свечникова пытаются мобилизовать волонтеров на поиски спортсмена.