В России ввели экзамен из 200 вопросов на получение охотничьего билета

В России с 1 сентября ужесточают правила получения охотничьего билета. Если прежде достаточно было под роспись ознакомиться с требованиями "охотничьего минимума", теперь необходимо будет сдать экзамен.

Как сообщает ТАСС, экзамен введен для повышения уровня знаний и безопасности охотников. Он будет представлять собой тестирование в электронном или бумажном формате объемом 100-200 вопросов.

Решение о конкретных параметрах экзамена на получение охотничьего билета будет находиться в компетенции регионального уполномоченного органа.

В апреле сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии намеревается ужесточить процедуру получения охотничьего билета для владения оружием, а также внести поправки в действующие правила охоты. Ведомство подчеркивало, что прежние нормы "не гарантируют приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков".

Благодаря цифровизации государственных и муниципальных услуг, которая продолжается в России, оформить необходимые для охоты и рыбалки разрешения можно через интернет. Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил главе государства Владимиру Путину, что на портале "Госуслуги" для этого сформирован специальный раздел с соответствующими жизненными ситуациями.