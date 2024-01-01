Дробязко показала подросшую дочь от Ванагаса: народ ахнул

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас стали родителями в конце прошлого года. Дочь Николина появилась на свет 6 декабря 2024 года.

В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса и спорта, Маргарита и Повилас приняли решение с самого начала не прятать единственную наследницу от общественности. Поэтому Дробязко регулярно делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографиями и видео с маленькой Николиной.

"Вот уж правда, человек сам творец своего счастья!:) с Божьей помощью. Такое маленькое и такое огромное синеглазое наше счастье!" - написала Маргарита возле свежей фотографии дочки.

На снимке маленькая Николина сидит за столом, перед ней детская тарелка. Комментаторы буквально ахнули от восторга. Поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Фанаты обратили внимание на пышную копну волос девочки, а также отметили большие глаза.

Ранее в интервью Дробязко и Ванагас рассказали, что ребенок был очень желанным. И тем не менее, Дробязко каталась на шоу до 5,5 месяцев беременности. Она призналась, что совершенно не волновалась и не боялась никаких эксцессов, которые возможны на льду.

За всю беременность, которая, кстати, протекала очень легко, Маргарита набрала всего девять килограммов. Буквально через восемь дней после родов она снова вышла на лед.