Стартовал прием заявок на всероссийскую премию "Больше, чем путешествие", сообщили организаторы.

Участие могут принять все, кто организует в России детские и молодежные программы путешествий. Это в том числе туркомпании, экскурсоводы и создатели медиаконтента. Предусмотрены и специальные награды за особые достижения - в частности, в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Доступны три категории: "Люди", "Организации" и "Проекты". Узнать подробности и подать заявку (до 22 сентября) можно здесь.