Мишустина попросили обязать работодателей индексировать зарплату каждый квартал

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к главе федерального кабмина Михаилу Мишустину с инициативой о введении обязательной ежеквартальной индексации зарплат как в государственных, так и в частных организациях с привязкой к уровню инфляции.

Парламентарий призвал внести соответствующие коррективы в Трудовой кодекс ради "обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией".

Как отметил Миронов в комментарии РИА Новости, чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но "даже там ее размер не всегда поспевает за ростом цен". По его мнению, минимальный размер оплаты труда должен быть не меньше 60 тысяч рублей, однако в реальности зарплаты от 40 до 60 тысяч рублей имеются лишь у 20% работающих граждан России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб критически высказалась об идее обязательной ежеквартальной индексации зарплат. Парламентарий напомнила, что государственный бюджет верстается на три года и "мы достаточно сложно себе можем представить, насколько у нас изменится годовой баланс", а вносить правки каждый квартал не так просто.

При этом Сергей Миронов утверждал, что "у нас богатейшая страна, и хватит финансистам изображать Плюшкиных, когда речь заходит о поддержке граждан". С таким посылом он требовал ввести в стране так называемую 13-ю пенсию, заявляя, что "деньги на такие выплаты у Минфина имеются".