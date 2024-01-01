Если российская сторона не согласится в конечном счете на встречу своего президента Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, от Запада "потребуется еще большее давление". С таким заявлением выступил во вторник, 26 августа, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как отметил германский политик, "мы вместе выразили ожидание, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина", в ином случае "мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев".

На этот случай Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции, американский лидер также не исключил введение дополнительных штрафных пошлин, цитирует заявление Мерца РИА Новости.

Ранее западные СМИ отмечали, что в Евросоюзе осознают, что для "закручивания гаек" в отношении России лучше подходят Соединенные Штаты — именно на них интеграционное объединение надеется в вопросе антироссийских санкций.

Между тем швейцарский политик Ги Меттан объяснил, почему предводитель киевского режима так настаивает на встрече с президентом России. По мнению Меттана, это попытка "придать блеск" Зеленскому и вернуть ему национальную и международную легитимность, утраченную с истечением конституционного срока полномочий президента Украины в мае 2024 года.