Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила

В Хабаровске в чемодане российского туриста нашли голову крокодила.

Мужчина прилетел на родину из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы хабаровской таможни обнаружили с помощью рентген-машины, сообщили в пресс-службе ФТС.

Россиянин объяснил, что купил голову крокодила для личной коллекции, а о необходимости декларировать товар он не знал. В отношении туриста возбуждены административные дела о несоблюдении запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров. Нарушителю грозит штраф и конфискация купленной головы.

Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – настоящая голова гребнистого крокодила. Этот вид подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).