Собянин объявил о завершении строительства детсада в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе Москвы построили детский сад для 350 воспитанников. Об этом рассказал во вторник, 26 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин в своем Telegram-канале, здание детского учреждения расположено на участке площадью более 10 тысяч квадратных метров в уютном жилом квартале. В садике имеется 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и все необходимое для гармоничного развития детей, в том числе бассейн.

Просторную территорию детсада благоустроили: разбили газон, по периметру высадили кустарники для создания экологичного зеленого барьера. Центральным элементом во дворе стала игровая площадка с яркими горками и качелями, песочницами и беседками.

Рядом с детским садом располагаются школа и центр развития творчества детей и юношества. От него также можно дойти пешком до остановок общественного транспорта и станции метро "Верхние Лихоборы".

8 августа Сергей Собянин рассказал о подведении итогов работы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства за первые семь месяцев 2025 года. Создание социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений — за указанный срок ее пополнили 38 объектов.

Также мэр Москвы сообщал, что в городе за последние пять лет возвели почти 300 корпусов для образовательных учреждений. Благодаря этому создано свыше ста тысяч новых мест в школах и детских садах. Все здания спроектированы с учетом современных требований и оснащены необходимым оборудованием.