Полина Диброва рассказала о романе с соседом: "Дмитрий знал сразу"

Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой Полиной. Говорят, она увлеклась соседом, другом семьи, миллиардером Романом Товстиком, и не смогла противостоять вспыхнувшим чувствам.

По слухам, любовник полгода уговаривал Диброву оставить мужа. Якобы мужчина намерен сразу после развода сыграть свадьбу с Полиной, он уже арендовал огромный дом для новой семьи.

Сама Диброва уверена, что против нее ведется информационная война. "Хочется лишний раз напомнить о том, что не всегда прав тот, кто громче кричит", - отметила Полина.

В своем официальном телеграм-канале она ответила на самые горячие вопросы. Так, Полина рассказала о том, когда Дмитрий узнал о ее романе с соседом. Она подчеркнула, что это случилось до того, как отношения уже начались.

"Он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может... Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе. А все, что происходило после, спродюсировано руками человека, у которого шоу - часть работы", - сообщила Диброва.

А вот адвокат Елены уверяет, что Роман Товстик подал иск на развод в тайне от жены. Сегодня, 26 августа, в суде рассматривали иск предпринимателя о разводе с Еленой, от которой у него шесть детей. Защитник Романа на заседании заявил, что он уже "живет с другой женщиной" и говорить о восстановлении семьи "несерьезно". Он также утверждает, что у каждого из супругов своя жизнь. В итоге суд дал Елене и Роману месяц на заключение мирного соглашения, передает SHOT.