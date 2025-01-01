Медиков-целевиков могут обязать платить компенсацию

Министерство здравоохранения предложил сделать все бюджетные места в медицинских вузах целевыми.

Выпускники будут обязаны после окончания учебных заведений отработать необходимый срок. Таким образом власти хотят решить проблему нехватки врачей в поликлиниках и больницах.

Если выпускник откажется отработать положенный срок, то его могут обязать выплатить компенсацию в трехкратном размере.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в 2025 году планируется сократить на 95%.