Собянин: До 2030 года в Москве будет построено 30 станций метро

Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов, таких как Ярославль, Тула, Иваново, Тверь и Смоленск. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Проект планируют реализовать с минимальными капитальными затратами. Логистику выстроят так, чтобы увеличить частоту движения, а новые линии диаметров интегрируют в уже существующие.

Также мэр Москвы рассказал, что в ближайшие пять лет в столице будет открыто 30 станций метро. Сейчас в плановом режиме идет строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий. Также рассматривается ветка на "Сколково", будет и станция "Гольяново".

А в конце следующего года в московском метро запустят первый беспилотный поезд. При этом мэр Москвы подчеркнул, что будущее - за беспилотным транспортом.