В столичных "Школах будущего" учеников ждут модернизированные кабинеты, классы робототехники и зоны отдыха

С последней парты летели самолетики, а у доски учитель рассказывал о классиках русской литературы. В этом классе когда-то училась Лидия, а теперь – ее дети. Только вот от былого класса не осталось и следа: вместо привычной зеленой доски - огромная интерактивная панель, на месте скрипучих стульев - удобная мебель, а в углу, где раньше стоял глобус, притаился принтер. Теперь это "Школа будущего". Она только что открылась после масштабной реконструкции. Пространство будто наполнено светом и воздухом.

Кабинеты - как с картинки: яркие стены, удобные парты, на таких рисовать рука не поднимается. Да и времени на это у ребят не будет – программа насыщенная. От обычных уроков – до робототехники и машиностроения в инженерных классах.

Домашние задания теперь можно делать прямо в школе – в уютных зонах отдыха. Яркие диваны, удобные пуфы. А если нужно сосредоточиться, есть специальные шумоизоляционные кабинки. В просторных атриумах можно проводить концерты и лекции, показывать кино. В таких "Школах будущего" и ученики соответствующие - "самые умные, самые целеустремленные".

Новый спортзал с современным покрытием во время экскурсии опробовали все желающие. На территории, кстати, также есть зоны для игры в футбол и волейбол, тренажеры, беговые дорожки и комфортные лавочки с беседками. Эмоции детей зашкаливают – все-таки новый учебный год в новом здании.

Столовая здесь полного цикла с отдельными цехами. И каждый ученик через портал mos.ru может заранее заказать себе обед по меню.

Совсем скоро прозвенит первый звонок, и за эти парты сядут более 800 школьников - на 110 больше, чем до капитального ремонта.

"В конце августа этого года откроют свои двери для всех желающих, чтобы вы смогли сами оценить новое образовательное пространство. Мы приглашаем всех с 25 по 30 августа на экскурсии в новые реконструированные школы", - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Уже в сентябре 51-я обновленная школа примет учеников. А с 2026 года до сотни школьных зданий ежегодно будут приводить к московскому стандарту. Библиотеки превратились в медиатеки с интерактивным оборудованием, в кабинетах современная мебель, а столовая больше напоминает кафе. А главное - у каждого ребенка здесь есть возможность найти свое призвание. Будь то программирование, физика или искусство.