Анжелика Варум появилась на "Новой волне" в Казани и показала "новое" лицо

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в последнее время артисты почти не появляются вместе на светских мероприятиях. В основном перед журналистами оказывается Леонид Агутин. Анжелика Варум почти не сопровождает супруга.

Однако для фестиваля Игоря Крутого "Новая волна", который проходит в Казани, певица сделала исключение. Анжелика Варум вышла на сцену с Леонидом Агутиным и спела нетленные хиты. Артистка появилась на публике в белой блузке и светлых блестящих брюках. Короткие волосы Анжелика Варум уложила в пышную прическу.

В Сети пользователи судачат, будто у популярной исполнительницы "новое" лицо. По мнению некоторых особо наблюдательных комментаторов, Варум изменилась: якобы кожа выглядит припухшей, в результате чего глаза "не открываются". Диванные знатоки предположили, что Анжелика перестаралась с филлерами.

Напомним, что несколько лет назад Анжелика и Леонид оказались на грани развода. Тогда певца сняли в компании другой женщины. Артистка собрала чемоданы и молча уехала от супруга. Впоследствии Агутин честно признавался, что ему стоило немалых усилий добиться прощения. Варум говорила в интервью, что очень страдала.

К счастью, выяснив отношения, пара поняла, что не может расстаться, и продолжает радовать многочисленных поклонников не только своим союзом, но и творчеством.