Московские хирурги провели ювелирную 4-часовую операцию на хрупких сосудах

Александр Ложков из Донецка уже на пути к выздоровлению. Много гуляет, силы возвращаются. Но мысли его там, дома, с семимесячной дочкой. Именно ради нее он боролся, даже когда его сердце почти перестало биться.

После очередного инфаркта ему было назначено шунтирование. Проблема в том, что прежние стенты, которые должны были расширять артерии, забивались один за другим. Сердце снова и снова оказывалось на грани. Единственным спасением была сложнейшая операция - аортокоронарное шунтирование. Хирургам предстояло создать для крови новые, обходные пути вместо тех, что уже погибли.

Работа ювелирная. Шунт нужно было пришить к сосуду, который мог рассыпаться от одного неверного движения.

Операция длилась около трех часов, риск был огромный. Но врачи справились. Найти единственное "живое" место для шунта помог уникальный ультразвуковой прибор - флоуметр. Четыре часа напряженной работы - и в новом сосуде снова забился пульс.

"У нас есть сосуд, по которому кровь течет из пункта А в пункт Б. Из аорты к сердцу. В одном из мест формируется бляшка, и в этом месте кровь очень плохо протекает. Мы берем дополнительный сосуд и запускаем кровоток в обход этого сужения", - объясняет Василий Терещенко, заведующий кардиохирургическим отделением ГКБ имени Вересаева.

История Александра - это лишь одна из многих в стенах этой больницы. Но именно такие сложнейшие случаи - лучший пример того, на что сегодня способны столичные кардиохирурги. От полной замены аорты до реконструкции сердечного клапана.