Декоративные элементы фасада Георгиевского собора привезли из Юрьев-Польского в Москву

Каменное сокровище. Древнерусский храм-загадка. Георгиевский собор в Юрьев-Польском окружен легендами. Еще бы - 1234 год! Ему почти восемьсот лет. Сейчас невелик, приземист. Но обладает фантастической красотой и энергетикой. "Резные каменья от подошвы до верху" - восхищались летописцы. А архитектором был сам князь Святослав Всеволодович.

"Конечно, он не руководил зодчими, но ему принадлежали идеи, он принимал архитектурные решения, вводил эти новации. Начитанный человек, судя по фасадной скульптуре, блестяще образованный человек, который хорошо знал современную ему книжность и говорил минимум на пяти-шести языках", - отметил Олег Рыжков, заместитель генерального директора музея по научной работе Владимиро-Суздальского музея заповедника.

А на фасадах - библейские сюжеты, диковинные растения, птица Сирин, драконы и слоны. Все, что могли видеть в то время лишь в книгах. Георгиевский храм простоял два с лишним века. А в середине пятнадцатого столетия частично обрушился. Но был так красив, что для восстановления Иван Третий специально выслал бригаду мастеров из Москвы. Вот только сложить правильно этот архитектурный пазл они так и не смогли.

"И потрясающие, покрывавшие сплошь стены собора резные рельефы оказались перемешаны, и собор был восстановлен, конечно, не в первоначальных формах. И с тех пор это большая загадка для исследователей", - говорит Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Храм стал устойчивей, но меньше. И далеко не все белокаменные фигуры вернулись на фасады. Они столетия хранились внутри собора. А сейчас - впервые его покинули. Ради выставки в столице. Вот эти 40 подлинных рельефов тринадцатого века - как отдельные буквы каменной книги. И даже легендарное белокаменное Распятие - Святославов Крест - тоже в Москве. Главная реликвия собора и одна из его загадок. Возможно, изначально украшала фасад.

"При разрушении собора или при его разборке в 15 веке он был перенесен сначала на фасад поздней пристроенной колокольни, а впоследствии, уже в девятнадцатом веке, был перенесен в интерьер храма, где использовался как поклонный крест", - говорит Анатолий Оксенюк, куратор выставки.

Загадки, смыслы и символы Георгиевского собора ученые расшифровывают до сих пор. На выставке в Москве - история его исследования. И несколько версий-макетов. Но окончательной нет. А сам храм сейчас ждет научной реставрации. Она наверняка принесет немало открытий. А новые технологии и материалы позволят продлить этому памятнику жизнь.