Владимир Путин принял в Кремле губернатора Херсонской области. Владимир Сальдо доложил президенту о реализации программы социально-экономического развития региона.

Только за этот год на восстановление жилья, дорожной и энергетической инфраструктуры направлено 82 миллиарда рублей. В числе наиболее масштабных проектов - ремонт федеральной трассы со стороны Крыма и строительство газопровода, который уже обеспечивает голубым топливом всю южную часть региона.

Активно развивается промышленность и сельское хозяйство, привлекаются новые инвестиции.