Более 100 тыс. человек подали заявки на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное"

Более 100 тысяч человек подали заявки на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Сейчас проходит дистанционный этап. И уже доступны все задания: творческие, литературные, кулинарные, спортивные и не только. Всего их почти 40. Далее участников ждут окружные полуфиналы. А завершится конкурс в июле - в День семьи, любви и верности.

Главные призы проекта - 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по нашей стране для финалистов.

"До 14 сентября продолжится регистрация на конкурс. До 1 октября у всех участников будет время, чтобы выполнить задания дистанционного этапа. Но я рекомендую не затягивать. Не обязательно выполнять все 40 заданий, но чем больше вы выполните, тем больше у вас будет шансов попасть в полуфиналы", - отметила Оксана Ачкасова, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".