Захарова рассказала о попытках МИД спасти альпинистку Наговицыну

Российские дипломаты предпринимали все возможное, чтобы помочь соотечественнице Наталье Наговицыной — она не может спуститься с пика Победы с 12 августа. Об этом рассказала во вторник, 26 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства дала комментарий после сообщений о том, что сын Наговицыной обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать.

Захарова подчеркнула, что российская дипмиссия в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации о случившемся с Наговицыной делали все возможное для активизации усилий по ее спасению. Дипломаты, в том числе, находились в контакте с родственниками женщины, сообщает ТАСС.

Наталья Наговицына уже две недели находится на склоне пика Победы в сложнейших метеоусловиях со сломанной ногой. Альпинисты, пытавшиеся ее спасти, доставили женщине горелку и продукты. Через неделю после того, как россиянка застряла на горе, запускали дрон — на кадрах видеозаписи отчетливо видно, что Наговицына жива. Однако с тех пор прошла еще неделя, все громче звучат сомнения в том, что женщина выжила на морозе с серьезной травмой и отсутствием еды.

В МЧС Киргизии рассказали, что для повторного запуска дрона к Наговицыной "несколько дней ждали хорошей погоды", однако "увы, ее так и не случилось". Предполагалось, что после такого запуска к россиянке может отправиться еврокоптер, но реализовать этот план спасения не удалось.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился оказать содействие в спасении российской альпинистки в Киргизии — в частности, начать взаимодействие с Министерством по чрезвычайным ситуациям.