Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать все контракты с Россией

Кандидат в президенты Боливии Хорхе Кирога заявил, что в случае победы на выборах не признает экономические контракты с Россией и Китаем, заключенные уходящим главой государства.

Как сообщает Agence France-Presse, Кирога пригрозил остановить реализацию всех крупных контрактов, подписанных при президенте Луисе Арсе. Это касается, в частности, сделки по добыче лития.

Кирога анонсировал радикальные реформы экономической модели Боливии, предполагающие резкое сокращение государственных расходов, а также пообещал пересмотреть внешнеполитическую стратегию.

В декабре 2023 года российская госкорпорация "Росатом" подписала с боливийской компанией YLB соглашение о начале совместной добычи и производства лития. В 2024 году Боливия подала заявку на вступление в БРИКС.

Интерес к природным богатствам Боливии проявлял большой северный сосед — Соединенные Штаты. Этим объясняли попытку государственного переворота в латиноамериканском государстве, предпринятую летом 2024 года.

Летом 2024 года российский лидер Владимир Путин встречался на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге с президентом Боливии Луисом Арсе. Говоря о контрактах с этим государством, Путин подчеркивал, что Арсе хорошо разбирается в теме, поскольку он по базовому образованию экономист и занимал пост министра экономики.